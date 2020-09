No hay denuncia que respalde desfalco en Macuspana, Tabasco

Durante la conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que la publicación de un periódico de circulación nacional que señala un desfalco por 223 millones de pesos, en el municipio de Macuspana, Tabasco, que involucra a su cuñada Concepción Falcón, por el momento no hay denuncia judicial que los respalde, si fuera así no hubiera desaparecido el cabildo.

"No se pueden hacer juicios sumarios, todavía no hay una denuncia judicial, están investigando, ahora imagínense si yo protegiera a mis familiares pues no desaparece el ayuntamiento, me hubiese hablado el gobernador para decirme su cuñada está metido en este asunto, ¿qué hacemos? Yo le hubiese dicho: proceda, pero ni sabía", dijo.

El jefe del Ejecutivo Federal pidió al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, compartiera la respuesta del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien a su vez comentó que el cabildo renunció por otras razones, no por desfalco.

"Hizo dos precisiones que el cabildo de Macuspana renunció junto con el presidente municipal por razones que no tienen que ver con esto, que todavía no hay ningún desfalco declarado ni por la Auditoría Estatal ni por el Congreso, pero no tiene nada que ver con lo que dice Reforma", afirmó Ramírez Cuevas.

López Obrador comentó que la nota de ocho columnas de Reforma demuestra que "no tiene ética, ni profesionalismo", pues es un hecho que no está demostrado, y que si se está velando este asunto no es por el bien de Macuspana, sino es una campaña contra él.

"Es un pasquín inmundo de los de arriba", pero manifestó su respeto hacia los reporteras, reporteras y trabajadores de los talleres del periódico.

"Este es el caso clásico del hampa del periodismo, según la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna", indicó.

Afirmó que este periódico es "boletín del conservadurismo, y no tienen escrúpulos" y aclaró que para evitar manipulaciones siempre va a pedir que se castigue cualquier delito, sea quien sea.

"Nosotros llegamos aquí porque el pueblo quiere que no haya influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política", aseveró.

El Mandatario recomendó a los funcionarios de Macuspana "se serenen, que sí cuenta la credibilidad, que sí vale la credibilidad y que ya son otros tiempos".