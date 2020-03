No habrá toque de queda en México por Covid-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habrá toque de queda en México por el brote de coronavirus, ya que su implementación es autoritaria y discriminatoria.

El Presidente explicó, durante su conferencia matutina, que el plan DN-III que podría aplicarse por covid-19 en México, contaría únicamente con el apoyo militar médico para "desplegar el conocimiento que tienen los médicos militares y enfermeras, así como desplegar instalaciones".

Al ser cuestionado por la implementación de un toque de queda, AMLO aseguró que en México no se necesita tomar esas medidas, ya que "estoy seguro que me van a hacer caso, y se quedarán en casa", expuso. Además, dijo que implementarlo es autoritario y una forma de discriminación.

No al autoritarismo, no a la discriminación, porque brota todo eso, el clasismo, el racismo (...) Respeto la decisión que se toma en otros países, pero nosotros no necesitamos eso; estamos construyendo una auténtica democracia.