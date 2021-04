No hablaré sobre partidos pero denunciaré delitos electorales: AMLO

Tras la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para emitir reglas de difusión de las conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo no hablará en sus conferencias sobre partidos políticos, pero en caso de "repartos de despensa" o delitos electorales, hará las denuncias como parte de la defensa a la democracia.

Explicó que la resolución implica "que no haga mención -que no hago por lo general- a partidos, pero sí puedo decir que son conservadores nuestros adversarios, eso sí, porque ni modo que se pongan el saco, pero no mencionar partidos, ni a favor ni en contra, que siempre es así, hablo del conservadurismo. El conservadurismo no tiene partido visible, es un pensamiento, como ha existido siempre. Cada vez que hay cambios y transformaciones hay movimientos reaccionarios, hay movimientos que se oponen y reaccionan".

Al ser cuestionado sobre el alcance de la medida, agregó que el conservadurismo existe en México y en el mundo, y "por lo general el conservador es facho, pero eso la gente ya lo sabe, por ejemplo, el conservador es clasista, es racista".

Una de las molestias de dichos grupos es el reparto de apoyos para los más necesitados, consideró. "Todo lo que se le dé al pueblo lo ven mal. Porque el conservador también es hipócrita, lo que se le da a los de arriba lo ven bien, eso es fomento o inversión", pero lo que se les da a la gente humilde, como becas, lo ven mal.

El Jefe del Ejecutivo reiteró: "No voy a mencionar partidos, no voy a decir: voten por este, o por este otro"; pero "si alguien está repartiendo despensas para comprar votos, eso sí lo voy a decir, porque tengo que defender la democracia, todos tenemos que defender la democracia y no nos podemos quedar callados".

Frente a las críticas a su gobierno, responderá dependiendo de lo que se trate. A la vez, si medios atacan a su administración, saldrá a "aclarar". Como ejemplo, expuso el caso de una aplicación de la vacuna contra Covid-19, en la que la se realizó sin la sustancia activa, para luego corregir y volver a realizar la aplicación.

Al advertir que se debe corroborar que no se trató de un "montaje", indicó que, "aceptando sin conceder que fue real, que se equivocó la señora, que fue de mala fe, ¿quiso engañar?; ¿qué esa es la gran noticia?, ¿no les parece una exageración?"

Detalló que se está haciendo una investigación al respecto, pero cuestionó: "Qué precisión, porque a la hora que pasó esto ya estaban dando hasta rueda de prensa".