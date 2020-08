No ha solicitado FGR indagar cuentas de Peña ni Calderón

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, negó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las cuentas bancarias de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ya que hasta el momento no existe ninguna solicitud de parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Subrayó que serán los resultados de las investigaciones las que comprueben sí existe algún grado de responsabilidad de Felipe Calderón en lo que tiene que ver con el caso de Genaro García Luna, y de Enrique Peña Nieto en el tema de los presuntos actos de corrupción de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Les recuerdo que he fijado mi postura; que, para enjuiciar a los expresidentes, se requiere -y eso es lo más conveniente- una consulta, que sean los ciudadanos los que decidan. Esto lo dije cuando tomé posesión. Si se reúnen firmas y la mayoría se consigue el número de firmas que establece la Constitución para llevar a cabo una consulta, se celebra la consulta y es lo que decida el pueblo. Yo soy de la idea de que sólo así se pueda juzgar a los expresidentes, aunque también yo voy a hacer lo que el pueblo decida y lo que resulte de las investigaciones judiciales", puntualizó.

Insistió en que tanto el caso de García Luna y de Lozoya Austin la implicación o complicidad de los expresidentes, es un asunto estrictamente de carácter judicial, aunque reiteró en que no habrá impunidad.

"Políticamente, yo considero que, aun conociendo todo, que no es poca cosa, porque la justicia no sólo es encarcelar a la gente o al que comete un delito, la justicia también es prevenir, la justicia es que no se solape, que no se tolere, que no se establezca el hábito de la corrupción, de estigmatizar la corrupción, el poder detestar a quienes obtienen riquezas por la vía del influyentismo, hay que darle reconocimiento, respetar al empresario que con esfuerzo, trabajo, de conformidad con la ley logra un patrimonio, él merece respeto, merece reconocimiento. Nosotros estamos en contra de la riqueza mal habida, porque eso es lo que más ha dañado a nuestro país".