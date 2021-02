No estamos rechazando inversión privada: Segob sobre Ley de la Industria Eléctrica

"Yo quiero insistir, no estamos rechazando la inversión privada en los temas energéticos, definitivamente no. En este momento la CFE sí puede garantizar esta confiabilidad, este suministro y esta continuidad del suministro", sostuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Señaló que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que busca dar preferencia a la estatal CFE en el despacho eléctrico, "no significa monopolio, sino rectoría del Estado".

"Una rectoría no significa necesariamente que sea, ni mucho menos, porque además no lo es porque hay una competencia, porque están las empresas privadas también involucradas en el sector", explicó en la conferencia presidencial.

"No es monopolio, porque está precisamente la iniciativa privada y las empresas privadas dentro de este sector ya están", comentó.

Sostuvo que en el sector energético hay una competencia, porque las empresas privadas también están involucradas.

Reiteró que, uno de los grandes temas el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió, incluso, como presidente electo, fue el tema de la soberanía en materia energética, el cual está consagrado en el T-MEC.

La titular de la Segob fue cuestionado sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anuló disposiciones de la Política de Confiabilidad Energética del Gobierno de México por considerar que son discriminatorias para las centrales de energía renovable y contrarias a un mercado competitivo, a lo que respondió que eso solo fue con referencia al acuerdo del primer mandatario, pero que ahora tocará el turno de la reforma legal, que es atribución del Congreso de la Unión.

"Las sentencias de la Corte se acatan y no hay manera de que no; sin embargo, estos eran acuerdos, este fue un acuerdo del Ejecutivo. Ahora viene la reforma legal, y en la reforma legal ya es otra situación, porque es el Congreso de la Unión quien tiene esta atribución y desde luego está en la cancha del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, la aprobación o no y el proceso legislativo de esta ley".

Dijo esperar a que el Congreso de la Unión haga su trabajo y emita una determinación sobre la expedición de esta norma y, en su caso, respetarán las decisiones tanto del Congreso como de la SCJN.

"Se resolvió sobre la constitucionalidad de un acuerdo, que es muy distinto a una ley porque la ley pasa por todo un proceso legislativo y el acuerdo es del Presidente", explicó.