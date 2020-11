'No estamos a favor o en contra de ningún partido en EU': AMLO

"No estamos a favor o en contra de ningún partido en Estados Unidos. No tenemos ninguna diferencia con el candidato demócrata, el señor Biden, incluso lo conocí hace 10 años", esto expresó el Presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado ante su postura de no emitir ningún comentario respecto a los comicios en Estados Unidos.

Señaló que la postura del gobierno que representa es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador.

"Nosotros no podemos actuar de manera imprudente y no es un asunto de forma, sino de fondo", subrayó.

