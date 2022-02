no_estamos_a_favor_de_la_guerra:_amlo_sobre_conflicto_rusia-ucrania

"No estamos a favor de la guerra ", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador tras el inicio de los bombardeos de Rusia contra Ucrania .

"En términos de política exterior nos vamos a seguir conduciendo promoviendo que haya diálogo que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y la solución pacífica de las controversias, está en la Constitución, en el artículo 89, esa es la postura internacional de México es lo que ha dado a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores y seguirá siendo la postura", indicó.

Sobre los efectos de este conflicto bélico en la economía nacional, el titular del Ejecutivo aseveró que desde tiempo el Gobierno Federal está preparado para sortear la alza de precios en energéticos bajo el plan de echar andar las plantas hidroeléctricas que no necesiten gas.

"Por ejemplo, producir más energía con agua. Vamos a echar andar las hidroeléctricas para que no deje de haber suministro de luz ni aumente su precio".

