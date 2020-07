'No está científicamente demostrado'; AMLO explica por qué no usa cubrebocas

A pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Ixtepec y Salina Cruz en Oaxaca como parte de su cuarta gira por el país señaló que no usa cubrebocas porque no es asunto que esté científicamente demostrado"

"No necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia y en los lugares donde sí es necesario o es una norma, ahí me lo pongo. En el avión lo piden, me lo pongo. En la oficina recibo constantemente a ciudadanos, dirigentes y lo que hacemos es mantener la sana distancia", dijo.

Explicó que no lo usa porque tanto Jorge Alcocer, secretario de Salud como Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, le han recomendado que con mantener la sana distancia se puede evitar contagiarse de Covid-19.

Reconoció nuevamente la actitud de la población al acatar todas las medidas que se han implementado para contrarrestar la pandemia, ya que todo ha sido voluntario, pero exhortó a seguirse cuidando.

"En otras partes por ejemplo ha salido a relucir el autoritarismo de los políticos, el encierro obligatorio, los toques de queda, nosotros no hemos hecho eso, aquí todo ha sido voluntario", subrayó.

Enfatizó que, a pesar de la pérdida de vidas humanas, hay indicios de que va bajando la pandemia en nuestro país.