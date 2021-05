'No es mi estilo': AMLO sobre visita a víctimas de desplome del metro

"No es mi estilo, esto no es irse de tomar fotos, al carajo el estilo demagógico e hipócrita", dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al explicar del por qué no fue al lugar del desplome de una tramo de la Línea 12 del Metro.

"Eso tiene que ver más con lo espectacular, con lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía, estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas. Me duele mucho, pero esto no tiene que ver con irse a tomar fotos, esto ya también al carajo, eso tiene que ver con el conservadurismo", aseguró.

El Mandatario dijo que, a pesar de no haber recorrido los hospitales para visitar a los lesionados, está pendiente de su estado de salud y de las investigaciones que buscan fincar responsabilidades que ocasionaron el derrumbe de una de las estructuras de la estación Olivos del metro elevado.

-En su opinión, ¿quiénes son los responsables morales, qué fue lo que falló en la Línea 12?, se le cuestionó.

"Hay que esperar el dictamen, porque también, eso es motivo de acusaciones sin fundamento. Hay una campaña de linchamiento político", comentó.

López Obrador indicó que grupos opositores a su gobierno lo señalan como el responsable de este accidente, bajo el argumento de la falta de mantenimiento derivada de la política de austeridad implementada por su administración.

"El Gobierno Federal no maneja el Sistema de Transporte del Metro, es un sistema que maneja el gobierno de la Ciudad de México, Además, es una obra que se hizo relativamente poco. ¿cuántas veces les han dado mantenimiento a los segundos pisos?", señaló.

Comentó que serán los peritos especializados los que determinarán las causas de este accidente, que dejó 25 víctimas mortales, 79 lesionados y personas desaparecidas, y señalarán quiénes son los responsables, por lo que pidió esperar los peritajes y no sacar raja política.

"No adelantarnos y aprovechar para sacar raja política, como lo hicieron unos del PAN, que estaba la tragedia y ahí van a pedirle a la gente que denuncie. Es realmente muy vil el querer sacar provecho del dolor humano, es de lo peor", expresó.