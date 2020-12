'No es con Bartlett, es con el Presidente': AMLO sobre apagón masivo

"No es con Manuel Bartlett, es con el Presidente", así respondió el Presidente Andrés Manuel López Obrador luego de ser cuestionado nuevamente sobre el apagón del lunes pasado y de la exigencia de la renuncia del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional, el Mandatario aseguró que estas reacciones provienen de sus opositores, quienes se rigen por el "Dios del Dinero", y buscan mantener la privatización de la energía eléctrica en México.

"Hay un grupo que no quiere a Manuel Bartlett por la instrucción que tiene. No es con Manuel Bartlett es con el Presidente, porque Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré", aseveró.

Al referirse al apagón masivo que afectó a 12 entidades del país, el Presidente recordó que la CFE enfrenta el abandono a la que estuvo sometida durante administraciones pasadas, sobre todo, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando se comenzó a abrir la puerta a la iniciativa privada a través de una reforma a una ley secundaria que violentaba la Constitución y, que se concretó años después con la Reforma Energética.

"Todo esto se agravó con la llamada Reforma Energética, entonces empezaron a dominar toda la industria eléctrica los particulares, no sólo nacionales, las empresas extranjeras, en especial la españolas, Repsol, Iberdrola", expresó durante el diálogo con los representantes de los medios de comunicación.

Enfatizó que con la llegada de su gobierno se decidió fortalecer a la CFE porque es pública y así poder garantizar que el costo por la energía eléctrica sea justo para los consumidores; ese fue su compromiso y lo va a cumplir.

"Con el cambio, decidimos apoyar a la CFE porque es pública y si lo que predomina en el sector privado es el lucro, no vamos a poder garantizar precios justos para el consumidor, ni para uso doméstico ni para las empresas. Hice el compromiso que no va a aumentar el precio de la energía, pero necesitamos que no haya abusos, que haya ganancias razonables, que estas empresas no mantengan contratos leoninos y fortalecer a la CFE", aseguró.

El Presidente insistió en que el apagón que se registró hace unos días lo utilizan empresas extranjeras y nacionales, incluso, medios de comunicación para hacer un escándalo, porque le apuestan a la debacle de la Comisión y así entregar el sector energético a particulares; pues es un "asunto de negocios".

"Es un asunto de negocios, básicamente; nada más que al Presidente de México el único negocio que le importa es el negocio público, yo estoy aquí para defender los intereses de los ciudadanos, del pueblo de México.

No me pagan, ya lo dije una vez y lo repito, no me paga Iberdrola, no me pagan las empresas que patrocinan al Reforma, a mi pagan los mexicanos, me paga el pueblo para que yo lo represente", aseveró.