'No duele': AMLO se vacuna contra COVID con dosis de AstraZeneca

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya fue vacunado con la primera dosis de AstraZeneca contra el Covid-19.

En punto de las 09:14 horas, personal médico de la Secretaria de la Defensa Nacional aplicó el biológico en el brazo izquierdo del Mandatario, en el Salón de Tesorería.

La teniente enfermera del Ejército Mexicano, Melina Vega, fue la encargada de llevar a cabo la vacunación, quien le especificó que la vacuna pertenecía al laboratorio AstraZeneca. Asimismo, le mostró que la jeringa estaba debidamente sellada y nueva.

Mientras preparaban la vacuna, se le aplicó un pequeño interrogatorio sobre su estado de salud en los últimos días, sobre todo, si había presentado algún síntoma de coronavirus o si era alérgico a algún medicamento.

A López Obrador se le vio ligeramente nervioso, por lo que la enfermera le pidió relajar su brazo, "tranquilo, es muy rápido". El Presidente contestó, guiñando el ojo: "tranquilo, cabeza fría, corazón caliente".

Después de la inoculación, la profesional de la salud le comentó el tipo de reacciones que podría presentar, así como las recomendaciones a seguir, entre ellas estar pendiente en los 30 minutos próximos a alguna reacción adversa importante.

¿Le dolió?, se le preguntó. "No, tiene unas manos muy suaves", respondió.

Con la Cartilla Nacional de Vacunación en mano, el jefe del Ejecutivo Federal recalcó "No duele. Además, ayuda mucho, nos protege a todos".

El Presidente mostró el brazo izquierdo y dijo haber caído en la cuenta que la vacuna contra el Covid-19 le había sido aplicada en el mismo lugar donde tiene la cicatriz de cuando la vacunaron la dosis múltiple de niño.

"Estaba viendo que me vacunaron en el mismo brazo, donde tengo todavía la marca de cuando estábamos niños, que vacuna, no sé si era para sarampión o viruela. Entonces, no pasa nada absolutamente, que si no se aplicaron la primera dosis, cuando vayan a su municipio a aplicar la segunda dosis que vayan para que se apliquen la vacuna". Indicó.

Comentó que la aplicación de la segunda dosis le será aplicada en un mes y ya no será durante la transmisión de La Mañanera, "no, ya no, con esto es suficiente".

Imagen del Golfo le insistió al Mandatario informara, a través de un tweet, si presentaba alguna reacción.

Los secretarios Jorge Alcocer Varela y el general Luis Cresencio Sandoval, de Salud y de la Defensa Nacional; respectivamente, así como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell aplaudieron al momento de que López Obrador dio por terminada la conferencia de prensa y se dirigía a reposar la vacuna contra el coronavirus.