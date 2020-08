No descarta AMLO que EPN y Calderón tengan que declarar por corrupción

Respecto al tema de Emilio Lozoya Austin, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que todo aquel que esté relacionado con un acto de corrupción debe

declarar por escrito, por lo que no descartó que en su momento así lo hagan sus antecesores Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

"No sé si es por el cargo de presidente o por ser expresidentes, de conformidad con el artículo 108 de la Constitución, que los presidentes hasta ahora solo pueden ser juzgados por traición a la patria y delitos graves. No sé si puedan hacerlo por escrito o tengan la obligación de ir a informar o mandar a decir que van a declarar por escrito. Pero sí, todos los implicados tienen que declarar", explicó.

Consideró que estas declaraciones ayudarían, pero se deben tomar en cuenta varios factores:

"Primero, el que la acusación tiene que probarse. El que acusa, prueba. Porque si no, no se estaría haciendo justicia. Hay que ver qué pruebas tiene el señor Lozoya, eso es lo primero, para no linchar políticamente a nadie, para no hacer un juicio sumario", dijo casi al término de su conferencia matutina.

López Obrador puntualizó que en caso de que Calderón Hinojosa o Peña Nieto pudieran ser juzgados, la decisión la debería tomar la ciudadanía a través de una consulta.

"Siento que para juzgar a un Presidente, según como se ven las cosas en el país, tiene que haber una consulta, y que no sólo deben ser dos, se tiene que considerar desde Salinas hasta

la fecha".

Por otra parte, se dijo a favor de hacer públicas las pruebas ofrecidas en las investigaciones contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) porque, es "un asunto de Estado".

Con respecto a los videos que entregó Lozoya Austin a la Fiscalía General de la República (FGR) que revelan "cómo se compraban voluntades, cómo se compraban votos" para favorecer a empresa brasileña Odebrecht, manifestó interés y subrayó lo importate que sería que dichas grabaciones fueran públicas.

"Sí me gustaría verlo porque hay que poner en descubierto toda la corrupción, eso si me interesa para estigmatizar a los corruptos, porque no es nada más castigarlos, si no que no se repita, es prevenir la corrupción por el daño que causa".