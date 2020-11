No descarta AMLO creación de Fiscalía Especializada en violencia contra la mujer

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno hará todo lo necesario para luchar contra la violencia contra las mujeres, por lo que no descartó la creación de una Fiscalía Especializada.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Mandatario resaltó que, en la actual administración haya mujeres en cargos directivos. Ejemplificó el caso de Olga Sánchez Cordero, al frente de la secretaria de Gobernación o como Rosa Icela Rodríguez, que una vez que se recupere de Covid-19, tomará las riendas de la secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana.

"Entonces las mujeres que gobiernan en México, mujeres y hombres, pero con mucha participación, con mucha influencia de mujeres este gobierno que represento pues va a hacer todo lo que se necesite y se requiera para proteger a las mujeres", aseguró.

López Obrador dijo que la violencia que se vive en el país, entre ellas la que se ejerce contra las mujeres, tiene el mismo trasfondo: la descomposición social, "fruto podrido" del modelo neoliberal.

"Es el fruto podrido de un modelo económico, materialistas, inhumano que se impulsó durante todo el periodo neoliberal. Hay una profunda descomposición social".

Por eso, su gobierno está trabajando porque no predomine lo material y busca anteponer "por delante el amor al prójimo", ya que, a diferencia de los gobiernos pasados, el suyo, ya no es el principal violador de los derechos humanos y ya no tolera la corrupción ni la impunidad.

"Eso hace la diferencia, por eso estamos seguros de que las cosas van a ir mejorando, nada más que es un proceso, porque fueron 36 años de predominio de una política antipopular, inhumana, que produjo toda esta violencia y en especial la violencia contra las mujeres", expresó durante la conferencia matutina.

Reconoció que la violencia contra las mujeres sí tiene que ver el machismo, pero también con las condiciones de pobreza, de marginación y de desigualdad económica que prevalece en México.

"Una monstruosa desigualdad económica y social, y que esto ha llevado a que se produzcan estos fenómenos de agresión, de violencia contra las mujeres. Entonces, yo, repito, creo que vamos a ir avanzando, tengo confianza para lograr la paz, la tranquilidad y que no haya agresión, que no haya violencia a las mujeres", aseguró.

El jefe del Ejecutivo Federal consideró que las causas de un feminicidio y un homicidio son las mismas en términos generales, justamente provocadas por la desigualdad social y la desintegración familiar, pero confía en que su gobierno logre un ambiente de paz, tranquilidad y sea eliminada toda violencia contra las mujeres mexicanas.

El Presidente estuvo acompañado en el Salón de Tesorería, de Palacio Nacional, por todas las mujeres que integran su gabinete, a excepción de la secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana.