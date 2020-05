"No coman ansias", responde AMLO ante protestas

Tras las protestas registradas ayer en su contra, el Presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió que "no coman ansias", pues será en 2022 cuando podrán decidir si permanece o no en el poder, en un mensaje transmitido en sus redes sociales, previo a un viaje por carretera para llegar a Cancún, donde mañana retomará actividades al interior de la República.

"Eso no lo entienden nuestros adversarios que protestan, que quiere que dimita, que me vaya del gobierno. Que no coman ansias, yo mismo establecí las reglas, porque soy un hombre de principios, no voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si no me respalda. Ya lo he dicho, como lo expresa el corrido, el día que el pueblo ese día voy a llorar, pero también me voy a retirar".

El mandatario equiparó a un gobernante sin respaldo popular con una hoja seca de un árbol, por lo que él mismo promovió la revocación de mandato, la cual se realizará en 2022, por lo que los conservadores pueden seguir organizándose.

"No les importa el otro, no les importa el prójimo, pero esa manera de pensar conservadora la respetamos, y respetamos el derecho a disentir, en 2022 va a llevarse a cabo esa consulta, si la gente dice que renuncie el Presidente nos vemos, si dice que continúe el presidente, termino hasta 2024".

Resaltó que parte de su enojo es que en la actual administración el presupuesto se prioriza en los sectores vulnerables y no para mantener privilegios a la sombra del poder público.

Resaltó que también será en las elecciones de 2021 cuando la gente decida si quiere que regrese el conservadurismo y la corrupción: "El pueblo es libre, y yo siempre voy a respetar la voluntad popular".

El mandatario también recordó que a partir de mañana será el regreso a la nueva normalidad, luego de más de dos meses de confinamiento para evitar aumentar la propagación del Coronavirus, y como parte de esa nueva normalidad dará el banderazo al inicio de obras del Tren Maya, uno de los proyectos que permitirá reactivar el sureste mexicanos.