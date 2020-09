No aumentará la deuda ni los impuestos: AMLO

"Yo creo que no deben de aumentar los impuestos en términos reales; o sea, para que se entienda, se va a aumentar lo que es inflación, pero no habrá un aumento en términos reales, no debe de haber aumentos", aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante el diálogo circular con los medios de comunicación.

Dijo que se tienen que establecer los parámetros de crecimiento, del precio de la mezcla de petróleo mexicano, los ingresos y cuánto se contempla recaudar a través del IVA y el ISR.

"Les puedo adelantar algunas cosas, que no va a aumentar la deuda. Les voy a adelantar algo: no van a aumentar los impuestos", enfatizó.

Adelantó que la propuesta del presupuesto se entregará al Congreso el próximo martes 8 de septiembre y que, al otro día, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, asistirá a La Mañanera para presentarlo.

Al Mandatario se le preguntó su opinión sobre la iniciativa de Morena en el Senado de la República que busca gravar las herencias y refrescos.

¿Usted opina que no debe Morena iniciar una discusión sobre progresividad fiscal?, se le cuestionó.

"Yo no estoy de acuerdo con eso porque no se puede traficar con la salud del pueblo, o sea, no es: ´A ver dame y así ya puedes vender tus productos´, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el gobierno tiene que hacer campañas de orientación nutricional como parte de su acción en lo fundamental, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud, o sea, que se oriente a la gente de no consumir productos chatarra con excesos de azúcar, de sal, de químicos".

Indicó que su administración tiene campañas que van encaminadas en cuidar la salud del pueblo, sobre todo, en el caso de los niños y para que se conozca más sobre enfermedades como diabetes, como hipertensión, la obesidad.

Aunque señaló que no hay que ser "extremistas", ya que muchas enfermedades crónicas son en buena parte hereditarias, pero se agravan con la mala alimentación, con el no hacer ejercicio o no cuidar el peso, pero se pueden prevenir.

López Obrador consideró que ha habido un gran avance al tener el nuevo etiquetado, con el que se informa lo que contienen los productos industrializados y que es mucho más impactante que gravar los productos con algún impuesto.

"Además, a veces ¿saben qué llevan a cabo algunas empresas?, que cuando se dan los aumentos a estos impuestos, inmediatamente ellos le agregan algo más, aprovechan el viaje pues, y le echan la culpa al gobierno".

Rememoró de cuando se comenzaban a ofertar las bebidas industrializadas," eran las gaseosas, que se hacían de manera artesanal; pero bueno, imaginemos que es un peso y aumenta el impuesto 20 centavos, entonces ya costaría el refresco 1.20, sí, pero no lo van a vender en un 1.20, no todos pues, no puedo generalizar, pero sí aprovechan el viaje para venderlo en 1.40 y entonces ¿quién fue o por qué?, pues es que aumentó el impuesto. ¿Cuándo lo hacían? Exactamente en esta temporada de fin de año que se va a aprobar la Ley de Ingresos, siempre a finales; entonces, por eso para enero, arriba los precios".