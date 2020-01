No a la guerra, sí a la paz: AMLO sobre ataque de Irán a EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este miércoles estar a favor del diálogo y la paz e indicó que se inclina por buscar soluciones pacíficas, luego del ataque iraní a bases estadounidenses en Irak.

"Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención, de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo. No a la guerra, sí a la paz", comentó en conferencia de prensa matutina

De acuerdo con El Financiero, al ser cuestionado sobre las fluctuaciones del dólar y el peso, así como el precio del petróleo, y cómo esto afectará la economía mexicana, dijo que esperaba que se lograra un acuerdo con el diálogo entre los países.

CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO