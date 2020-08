Descarta Duarte haber regalado un Ferrari a Peña Nieto

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, respondió este viernes a los señalamientos de Emilio Lozoya Austin sobre presuntamente haber regalado un Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto.

"En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno", explicó en su cuenta de Twitter.

Afirmó que los únicos Ferraris que conoce son Ramón Ferrari Pardiño, Alfredo Ferrari Saavedra y Antonio Ferrari Cazarin, quienes fueron sus colaboradores en la administración de Veracruz.

En la denuncia presentada por el ex director de Pemex, se detalla que fue Duarte quien directamente entregó las llaves a Peña Nieto dentro de una carpeta tras una gira en el estado de Veracruz.

"El entonces gobernador del estado, Javier Duarte, se le acercó en las escalinatas del avión presidencial y le entregó una carpeta al presidente (...). Al subir al avión presidencial, Enrique Peña Nieto nos dijo: 'Miren lo que me regaló el góber', mostrándonos en esos momentos la parte interior de la carpeta. Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto 'Este Ferrari perteneció al presidente López Mateos', y a un lado estaban las llaves del auto".

Con información de El Financiero