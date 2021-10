Niega Carso responsabilidad en caída de línea 12 del metro

En un comunicado, la compañía pidió que se lleve a cabo una investigación acerca de la "sobrecarga" en el marco de los trabajos de rehabilitación que se llevaron a cabo en 2015. En este sentido, culpó de lo sucedido a la falta de mantenimiento, entre otras cuestiones, como los sismos bajo la ciudad y los hundimientos registrados.

El equipo legal de la empresa solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que integrara estos factores en la investigación.

"La posible deficiencia o ausencia del mantenimiento recomendado ante tales eventos debe ser investigado por esa autoridad, en cuanto a la posibilidad de que hubiera provocado un debilitamiento estructural en el tramo elevado de la línea 12", dijo el abogado Fernando Francisco Gómez Mont Ureta.

Gómez Mont Ureta, ex secretario de Gobernación de Felipe Calderón, destacó que, a pesar de ello, la empresa tiene disposición a la hora de colaborar en la rehabilitación de la Línea Dorada. "Debo ser enfático, dicha disposición a colaborar no debe ser tenida o interpretada como una admisión de responsabilidad en la causa de este lamentable evento, porque no lo es", dijo.

"Se acudió de buena fe, y en forma solidaria, al llamado de las máximas autoridades políticas del país y de esta ciudad, a colaborar para superar los daños materiales consecuencia de esta tragedia", precisó.

En junio, Slim se reunió en el Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que se comprometió a pagar la rehabilitación del tramo afectado. "Él va a pagar todo, se comprometió a eso", aseguró López Obrador entonces.

