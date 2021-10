niega_amlo_tener_algo_en_contra_de_rosario_robles

En La Mañanera, al mandatario mexicano se le cuestiono el por qué la diferencia entre Robles Berlanga y Emilio Lozoya, a lo que respondió que eso le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), "yo no presenté ninguna denuncia".

"Pero eso es de la Fiscalía, no me corresponde a m. Yo no presenté ninguna denuncia, nada; estas es una cuestión que viene de tiempo atrás, que tiene que ver con una investigación que se hizo, precisamente, de corrupción en las universidades públicas, se llamó La Estafa Maestra, porque en las universidades también hay corrupción y hay cacicazgos, aunque no les guste", respondió tras el cuestionamiento de la prensa.

En una entrevista el fin de semana la ex jefa de Gobierno se dijo ser una presa política del gobierno lópezobradorista:

"Absolutamente, de este régimen. Contra mí se ha descargado todo el poder de un Estado porque, voy a recordar, a mí se me inhabilitó 10 años, por 2 mil pesos que supuestamente no declaré, 2 mil pesos que nunca fueron de mi propiedad. Pregunto: ¿Ya se pidió la inhabilitación de los funcionarios del gobierno actual y exfuncionarios de este mismo gobierno que aparecieron en los Pandora papers y que no manifestaron estos recursos?", dijo en entrevista para un medio impreso.