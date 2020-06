Niega AMLO incremento de muertes por coronavirus

Desde Palenque, Chiapas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que ayer se haya dado dado mil defunciones por COVID-19, esto después de que en la conferencia vespertina de las autoridades sanitarias del país mostraron una diferencia de 500 a mil defunciones en sólo 24 horas.

"Quiero informarle al pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado, y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas, eso lo quiero dejar muy claro (...)".

Incluso, aseveró que ayer mismo hubo menos fallecidos en el país que los mil registrados, "esto lo podemos observar en el Valle de México", zona que más le preocupa al jefe del Ejecutivo.

Dijo que es falso que México esté en el tercer lugar a nivel mundial en cuanto al número de casos positivos y de muertes por coronavirus, tal y como lo publica un periódico de circulación nacional.

"No hagamos caso al amarillismo, un periódico hoy dice que México esta en tercer lugar en fallecimientos en el mundo y eso es rotundamente falso, están actuando por la animadversión que tienen hacia nuestro movimiento, a mi persona, al proceso de transformación, están actuando de manera alarmista e irresponsable," dijo.

Con el apoyo de una lámina explicó que "de 30 países Bélgica tiene nueve veces más fallecidos que México; mientras que el Reino Unido tienen seis veces más, así como España con seis veces más de los fallecimientos que en territorio nacional; mientras que Estados Unidos tienen tres veces más muertos, todo esto de acuerdo al número de habitantes".

Señalo que a diferencia de otros países "nosotros hemos tenido problemas por las enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, pero a los ancianos los ha protegido la familia, que es lo importante".

Subrayó que de ninguna manera han fallado las medidas sanitarias de prevención, ya que la conducción de las estrategias frente a la pandemia por COVID-19 ha estado en manos de especialistas, no de políticos. Además, del esfuerzo y voluntad de la gente por seguir los protocolos de seguridad.

El jefe del Ejecutivo puntualizó que las diferencias deben resolverse de manera democrática, y para ello está en puerta el próximo proceso electoral.

"Celebro que haya oposición como la del Reforma, como la de los grupos que salen a manifestarse en contra de nosotros (...) ya vienen las elecciones el año próximo si no están de acuerdo con los que estamos haciendo, quieren que regresen el régimen de corrupción, de privilegios, de injusticias pues a votar para que se regrese al pasado,no están de acuerdo, quieren seguir impulsando la transformación adelante, vámonos, es un voto".