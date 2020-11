Niega AMLO espionaje hacia FRENA; 'nadie espía en el gobierno', dice

Después de que un periódico de circulación nacional publicara que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) vigila a los miembros de Frente Nacional anti-AMLO ( FRENAAA), el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno realice prácticas de espionaje.

"Eso no es cierto, son recortes de periódicos, a nadie se le espía en el Gobierno, ya no es como antes, a ningún dirigente político, esa es la instrucción que he dado", afirmó categóricamente.

Durante el diálogo circular con los medios de comunicación, aseguró que el espionaje era una acción muy común en el viejo régimen, pero en su gobierno no tiene cabida.

Dijo estar de acuerdo con que el CNI dé a conocer toda la información al respecto, ya que la "la vida pública tiene que ser cada vez más pública y la transparencia es una regla de oro de la democracia".

El jefe del Ejecutivo subrayó que el Centro Nacional de Inteligencia, que vino a sustituir al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se aboca prevenir atentados, levantones y secuestros que perpetra la delincuencia organizada; es decir, a proteger la gente.

Insistió que en su gobierno están garantizadas las libertades, por lo que cualquiera puede manifestar su sentir, sus diferencias, pues en su gobierno "no hay escucha de teléfonos, no se persigue a nadie".