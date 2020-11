Niega AMLO denuncia contra Peña Nieto: afirma no saber información sobre el caso

Sobre la denuncia por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Enrique Peña Nieto por el delito de traición a la patria y cohecho por el caso Odebrecht, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener conocimiento de la investigación como tal, dado que su gobierno no ha presentado ninguna denuncia en contra de él o de otro expresidente.

"Nosotros no presentamos la denuncia, eso sí que quede claro, ni contra Salinas ni contra Zedillo, ni contra Fox ni contra Calderón ni contra el presidente Peña Nieto".

Durante la conferencia, dijo que en México se están viviendo tiempos interesantes, porque por primera vez no hay consigna del Presidente de la República "ni a favor ni en contra de nadie".

Aclaró que en caso de haber pruebas contra Peña Nieto no frenaría la investigación.

"No, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo (...) Yo no podría detener ningún proceso, no puedo hacerlo, eso es un asunto de la fiscalía".

¿Tendría que juzgarse al expresidente Peña Nieto?, se le cuestionó.

Y respondió: que "tendría que llevarse a cabo la investigación y los jueces resolver si debe ser juzgado o puede ser juzgado en el marco legal vigente. Yo, independientemente de la legalidad, lo que he opinado es que debe de participar el pueblo de México".

Señaló que en un caso así podrían ser llevado en esas dos vías, dándole peso también a la consulta ciudadana, aunque dijo que si las autoridades resuelven a favor de que se enjuicie a algún ex presidente estarían en plena libertad de hacerlo.

"Desde luego que no se les afecte sus derechos humanos, pero al mismo tiempo, que las autoridades libremente decidan si tiene responsabilidad en la crisis de México, desde Salinas hasta el ex presidente Peña. Ese es el planteamiento y por eso va a haber la consulta, pero también hay los procesos legales que están en curso".

López Obrador aseguró que es partidario del "punto final" y de que no haya venganzas políticas hacia los exmandatarios. Pero refrendó que ese es un tema que debe desahogar la Fiscalía General de la República.

"Mi propuesta abierta es que, en el caso de los ex presidentes, es que, si había necesidad y si lo demandaba la gente, se hiciera una consulta, se le preguntara al pueblo. Yo era partidario y, sigo siendo, del punto final y de pensar más hacia adelante, pero se aprobó el que se realice la consulta, entonces hay que esperar a que esto se resuelva".

Sobre los beneficios que obtuvo de parte de Pemex, Arturo Peña Nieto, hermano menor del expresidente, Enrique Peña Nieto, el jefe del Ejecutivo Federal respondió:

"No sé sobre eso, es más, te digo sinceramente, ni sabía que tuviera un hermano el Presidente Peña, no sabía yo" (...) "Pero si leí hoy en la mañana, en los periódicos, y ahí me enteré de la acusación al hermano, pero no sabía que existía, que tenía el Presidente Peña Nieto un hermano", señaló.

López Obrador comentó que no dará opinión sobre este tema para no entrar en conjeturas y especulaciones, porque el caso está en manos de la Fiscalía General de la República.

"No voy a opinar porque entraríamos en conjeturas y en especulación, y no corresponde a nosotros, eso es la Fiscalía; estoy seguro que va a informar con amplitud y transparencia, todos vamos a ver, todos vamos a saber".

A través de una publicación periodística se dio a conocer la existencia de Arturo Peña Nieto, hermano menor del expresidente de México, quien durante la gestión de Emilio Lozoya Austin como director de Pemex, fue beneficiado con contratos de largo plazo de suministro de gasolina de Pemex Internacional; esto de acuerdo al testimonio de Froylán Gracia, coordinador ejecutivo de la Dirección de Pemex en la gestión de Lozoya Austin en el periodo peñista.