Naturgy mantenía prácticas abusivas contra sus consumidores

"Nosotros suspendimos los contratos de adhesión en su momento hasta que la empresa no quitara esas cláusulas porque, efectivamente, los precios excesivos se daban por las estimaciones, no había ninguna condicionante, podían estimar las veces que sean necesarias, sin que fuera responsabilidad del consumidor que no pudiera darle lectura al medidor la empresa, por lo que los suspendimos", respondió al cuestionamiento de Imagen del Golfo.

Romero Domínguez indicó que Naturgy presentó una propuesta, se instalaron meses de trabajo con la CRE para proteger a los usuarios; sin embargo, aún no se da una resolución por parte de la Comisión para que la Profeco pueda registrar estos nuevos contratos.

La funcionaria federal recalcó que el Gobierno Federal está a favor de que se cumplan las normas oficiales mexicanas, pero por encima de ello está Ley Federal de Protección al Consumidor y la Constitución.

De ahí que se comprometió a que la Profeco, pondrá atención en las demandas de los usuarios de gas natural y Naturgy sea sometida a procesos de verificación de sus medidores, tal y como se lleva a cabo; por ejemplo, con las bombas de gasolina.

Respecto a la operación fraudulenta de parte de la reparadora de crédito "Resuelve tu Deuda" en contra de usuarios de Veracruz y otras entidades del país, en su mayoría de la tercera edad que deseaban ponerse al corriente en su adeudo, Romero Domínguez se comprometió a revisar el número de quejas existentes e invitó a los consumidores a "que se incorporen a una queja grupal y atender el asunto de inmediato".

Ante los testimonios expuesto por esta casa editorial de parte de los afectados, que refieren que en Profeco Veracruz no les dan la atención requerida, debido a la saturación de trabajo que existe generada por la pandemia por coronavirus, Berenice Romero pidió a los usuarios buscar audiencias virtuales, en la plataforma "Concilianet" o en su caso por medio de audiencias telefónicas, para presentar las demandas correspondientes y dar celeridad, sin tener la necesidad de ser atendidos de manera presencial.

