Nadie será obligado a llevar a sus hijos a la escuela, insiste Presidente

"Ya no hay comportamientos normales en muchos niños por tanto tiempo en el encierro" por lo que hay que regresar a clases presenciales, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un mensaje dirigido a los padres de familia, el Mandatario aseguró que no hay riesgos y se comprometió a actuar en el momento de detectar un caso de Covid-19 dentro de un plantel educativo.

"No hay riesgos. Si se presentaran problemas, vamos a actuar. Estamos pendientes nosotros, siempre hemos estado atentos y además lo saben los papás, las mamás".

El jefe del Ejecutivo indicó que el encierro está provocando daños a la vista por la exposición de los niños a la pantalla de los dispositivos móviles, así como otras afectaciones por estar sentados durante mucho tiempo.

Por eso, ante tanta polémica por iniciar el ciclo escolar 2021-2022 de manera presencial, anunció que mañana jueves de manera conjunta, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentarán un informe sobre los daños que pueden tener los menores si no regresan a las aulas.

"Mañana, por cierto, van a estar aquí los de Gobernación, que hicieron un estudio con la Unifcef y la SEP para probar el daño que causa el que los niños no asistan a la escuela, fundado con pruebas, con argumentos", destacó.

López Obrador dijo que no desea que los niños se enfermen o se contagien, pero si organismos como la Unicef revelan que hace más daño tener a los niños encerrados que un contagio, será porque tienen argumentos que fundamentan esa postura.

Insistió que nadie será obligado a llevar a sus hijos a la escuela, pero calificó como una "bajeza" que los medios utilicen esta polémica para atacar a su gobierno, cuando existe la libertad de debatir de otra manera.

"No vivimos en una sociedad perfecta ni el gobierno es inmaculado y no comete errores. Claro que se cometen errores y los corregimos, no caemos en la autocomplacencia, claro que hay crítica al interior del mismo gobierno y salimos adelante.

Entonces, tienen muchas cosas para generar un debate de buen nivel sin mezquindades; pero también es que lo que natura no da, Salamanca no otorga, o sea, imagínense haciendo un periodismo de servir todo el tiempo y de repente cambian las cosas y hay que hacer otro tipo de periodismo pues ¿cómo le hacen?", apuntó.