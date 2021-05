'Nada que esconder', responde AMLO a denuncias ante la OEA

Desde el 33 Batallón de Infantería en Torreón, Coahuila, subrayó que en la víspera de los comicios, esto es normal, "este fenómeno no sólo se presenta en México, sino en otros países, cada vez que hay elecciones, hay efervescencia política".

PUBLICIDAD

"Lo que tenemos que hacer los mexicanos es buscar que las elecciones limpias y libres, que sean los ciudadanos los que decidan", dijo.

Noticia Relacionada México pide perdón a la comunidad china por masacre en Torreón

El titular del Ejecutivo Federal indicó que, desafortunadamente, México es uno de los países en el mundo en cuya historia se han vivido fraudes electorales; sin embargo, ahora se está "inaugurando una nueva etapa".

"Esa era la mala costumbre, pero ahora estamos inaugurando una etapa nueva y queremos que eso se quede atrás, que no se utilice a los gobiernos para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se compre los votos, que no haya acarreo, que no voten los finados, que no se falsifiquen las actas".

PUBLICIDAD

Exhortó a la ciudadanía a hacer que la democracia en México se convierta en una realidad. Además, refrendó la libertad a disentir.

"Somos libres, el gobierno garantiza el derecho a disentir, todos podemos denunciar, no hay ninguna limitación, no hay censura, prohibido prohibir", expresó

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD