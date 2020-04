Musicales de Lloyd Webber podrán verse gratis en YouTube

Los amantes del teatro musical forzados a quedarse en casa por la pandemia de coronavirus podrán disfrutar gratis algunos de los espectáculos más populares de Andrew Lloyd Webber en YouTube cada semana.

La serie, titulada "The Shows Must Go On!" (¡Los shows deben continuar!"), comenzará el viernes con una versión filmada de 2000 de la obra de Lloyd Weber "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat", protagonizada por Donny Osmond y Joan Collins.

Estará disponible por 48 horas a partir de este viernes.

El siguiente espectáculo, el 10 de abril, será una grabación de 2012 del clásico de rock "Jesus Christ Superstar" ("Jesucristo Superstrella"), interpretado por Ben Forster, Tim Minchin and Melanie C, de las Spice Girls.

Con información de Aristegui Noticias