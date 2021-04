Muñoz Ledo sube el tono contra Mario Delgado; lo llama 'muñeco morboso'

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, subió el tono de su discurso sobre el presidente nacional del partido, Mario Delgado Carrillo. Mediante su cuenta de Twitter, lo llamó "muñeco morboso" y "Pinocho aspirante a Pinochet", así como "brazo armado de la dedocracia".

Pidió ponerle un alto a Delgado, por no haberlo considerado para la reelección como legislador, con lo que Muñoz Ledo pensaba terminar su carrera política.

Acusó que Delgado mintió sobre que "ni siquiera se inscribió" como aspirante y señaló que lo solicitó en tiempo por vías digitales, materiales y públicas. Comentó que en cambio, "metieron allegados impresentables y personajes indefinidos sin registro alguno".

"Me eliminaron porque me consideran -antes lo hacían con AMLO- un peligro para México. Como me tratan, serán tratados. Exijo respetuosamente al titiritero mayor que le corte los hilos y las prebendas al muñeco morboso", finalizó.

El sábado señaló en una carta pública que considera "corrupta y artera" la campaña que el dirigente morenista "ha desatado para impedir a toda costa" su reelección, tras la que planea terminar su carrera legislativa.

Muñoz Ledo pidió a la militancia de Morena, así como a los parlamentarios democráticos y a los medios de comunicación "que denuncien e impidan semejante atraco".

Con información de Aristegui Noticias