Muñoz Ledo, en su derecho de defender organismos autónomos

"Está en su derecho, es libre", dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sobre la intención del diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, de constituir un frente amplio en defensa de la Corte y de los organismos autónomos.

Comentó que Muñoz Ledo como legislador tiene más autoridad, aunque dijo no compartir su postura.

"Los ciudadanos somos libres y además si se es legislador pues se tiene más autoridad. Yo desde luego no comparto su punto de vista, ya lo he expuesto aquí. Pero no me puedo oponer a ninguna manifestación de protesta. Somos libres".

Bajo el argumento de ahorrar recursos, reducir el aparato burocrático y sobre todo, para que sirvan a la población, el jefe del Ejecutivo Federal anunció que enviaría una iniciativa de reforma para que los organismos autónomos sean absorbidos por secretarías de Estado, y en el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) podría integrase al Poder Judicial de la Federación.

Tras este anuncio el legislador morenista dijo preocuparle el rumbo que está tomando el gobierno encabezado por López Obrador, por lo que "es el momento para parar el país de un solo hombre".

Este frente estaría conformado por académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos.