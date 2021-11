Mujeres, las más beneficiadas con programas sociales

Desde Zacatecas, el primer mandatario reiteró su compromiso con las mujeres de no dejarlas en el desamparo, por lo que encaminarán una serie de acciones para combatir la violencia de género.

"El compromiso con las mujeres es el de protegerlas, no dejarlas en desamparo. Reafirmar nuestras convicciones de siempre porque por mucho tiempo hemos dedicado nuestro trabajo a defender y proteger a los humildes, a los desposeídos, a las mujeres, a las viudas, a los huérfanos", indicó.

Destacó que su administración ha abierto brecha en cuanto a equidad de género, ya que en su gabinete hay mujeres en posiciones cruciales y en el Poder Legislativo hay igualdad entre hombres y mujeres.

"Fui el primer gobernante que formé un gabinete en donde la mayoría de los secretarios eran mujeres, cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México de 14, 16 cargos, ocho, 10 mujeres. Ahora lo mismo, antier se eligió a la nueva ministra de la Corte, me correspondía por ley enviar una terna para que el Senado decidiera. En la terna dos mujeres y un hombre".

López Obrador dijo que ayer con la nominación de Victoria Rodríguez para encabezar la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) se terminará la era del "Club de Toby"; enumeró otros ejemplos.

"La primera mujer secretaria de Gobernación, que acaba de ir al Senado; la primera mujer secretaria de Seguridad Pública".

El político tabasqueño se comprometió a garantizar la seguridad de las mujeres a través del combate al feminicidio y de todo tipo de violencia que se pueda ejercer contra ellas.

Señaló que la protección a las mujeres mexicanas está garantizado, por convicción, no por "moda".

"Por convicción, no por moda, porque en los últimos tiempos los conservadores se volvieron feministas; claro, pura hipocresía, porque esa es la doctrina de los conservadores, la hipocresía", sostuvo.

La violencia contra las mujeres no es normal

En tanto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, subrayó que la violencia de género no es normal, por lo que desde los tres órdenes de gobierno se han implementado acciones para prevenirla, atenderla, castigarla y erradicarla.

"La violencia no es normal, no es natural, educar para la igualdad erradicar machismo y misoginia de las relaciones humanas. Aspiramos no a la confrontación, sino al diálogo y respeto", insistió.

De ahí que llamó a fomentar la cultura de la denuncia, sea directa o anónima, garantizar la integridad de quienes rompen el silencio y tienen el valor de hacerlo.

"Señalar que la lucha por los derechos de las mujeres continúa todos los días. Son muchas las conductas que han perpetuado la violencia y por ello las autoridades tenemos el compromiso de impulsar que las leyes se respetan y se ejerzan. La tarea no es menor; sin embargo, vamos juntas.", exhortó.

Subrayó que "Las mujeres somos la mayoría de la población, sin ellas es imposible alcanzar la paz".