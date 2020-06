El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aceptará la renuncia de la aún titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Mónica Maccise Duayhe.

Su lugar sería ocupado por una mujer indígena, "porque son los pueblos que más han sido vilipendiados".

"Cada quien es libre (de renunciar), siempre he dicho, de decidir, y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto", manifestó López Obrador.

