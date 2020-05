Mujer da a luz y supera el Covid-19; fue dada de alta para celebrar 10 de Mayo

Daphne Ivonne, de 30 años, fue dada de alta este viernes tras superar al Covid-19 y permanecer hospitalizada por más de un mes en el Hospital de Gineco Obstetricia No.3 del Centro Médico Nacional La Raza, lugar al que ingresó con 34 semanas de gestación.

Su caso es muy especial, ya que es una de las primeras pacientes atendidas con Covid-19 en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de dicho hospital y la única que ha permanecido en este nosocomio hasta su recuperación total.

Ella padece fibromialgia desde hace tres años y llegó a esta UMAE con un embarazo de 34 semanas, más el diagnóstico positivo a Covid-19. Una vez internada, fue necesario practicarle una cesárea y tuvo a su bebé Leonardo Iván el 12 de abril, quien salió del hospital 12 días después en brazos de su tía Sandra, de acuerdo con un comunicado del IMSS.

Sin poder conocer a su hijo, Daphne Ivonne fue atendida por un equipo multidisciplinario de especialistas en la Unidad de Cuidados Intensivos. Su estado de salud era muy delicado, ya que presentó deterioro respiratorio que ameritó ser intubada, requirió ventilación mecánica y permaneció inconsciente durante 26 días.

"Al principio todos teníamos miedo al contagio; sin embargo, con el equipo de protección que nos dieron no tuvimos ningún problema", comentó el doctor Francisco Alonzo Díaz Aguilar, especialista en Medicina Crítica y quien formó parte del equipo multidisciplinario de esta UMAE que atendió a la paciente.

Daphne fue atendida con técnica de aislamiento y "la sacamos adelante por lo que el día de hoy, es dada de alta. Nos da una satisfacción muy grande, éste es uno de los mejores pagos que hemos tenido, era una paciente con una posibilidad de mortalidad muy alta y ahora se va a su casa." Esto es algo muy significativo para nuestra vida profesional, aseveró el especialista.





Daphne se va a su casa con tratamiento médico, apoyo de oxígeno aunque a dosis muy bajas, esto es realmente para un mejor confort. Después va a tener consulta externa con rehabilitación y neumología para darle fisioterapia pulmonar ya en casa.

Una vez que ya estuvo consciente, el instinto materno era saber cómo estaba su bebé, se lo enseñaron sólo a través de video y eso fue lo que ayudó a su recuperación. Hoy, ella va a poder reunirse con su bebé quien está en perfecto estado de salud, señaló el doctor Díaz Aguilar.

Añadió que el instinto materno es muy fuerte en todas las mujeres y hoy ya se va a reunir físicamente con él. Va a ser el primer día que lo va a poder abrazar, se va a juntar con él y poder celebrar el Día de las Madres.





En tanto, Daphne Ivonne recordó que sentía dolor en todo el cuerpo y tenía fiebre, "pensé que era un resfriado porque tenía el cuerpo cortado, traté de tratármelo yo, pero después estaba muy débil".

"Ya quiero ver a mi bebé, se siente feo porque yo llegué embarazada y llevo un mes sin ver a mi bebé, no fue fácil, hay cosas que no recuerdo, pero estoy viva. Si yo no hubiera llegado a urgencias no sé dónde estaría", comentó.

Expresó su agradecimiento con el equipo de especialistas que la atendieron, "todos fueron muy lindos, muy amables, me salvaron. Yo les digo que no lo tomen a broma, esto no es un juego, yo estuve casi un mes sin ver a mi familia y es horrible, obviamente no te acuerdas de nada, pero pude haber muerto si no hubiera sido por los médicos".

