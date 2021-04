Muere niño en parque de Xcaret al ser succionado por un filtro de agua

Un menor de 13 años de edad murió el pasado 28 de marzo en una clínica de Playa del Carmen, Quintana Roo, tras haber sido succionado por un sistema de filtrado de agua que carecía de tapa en el parque Xenses, ubicado en Xcaret.

Leonardo, originario de Durango, estaba de vacaciones con su familia luego de haber superado la Covid-19 y como un regalo "por su valentía", indicó su padre en Twitter, el cardiólogo Miguel Luna-Calvo.

El accidente ocurrió el sábado 27 de marzo en la atracción "Río Salado" del parque propiedad de Grupo Xcaret, de acuerdo con lo dicho por sus familiares en las redes sociales.

El sistema de filtrado succionó la pierna del niño, lo que lo mantuvo bajo el agua. Su padre lo ayudó a salir y fue trasladado con vida a una clínica, donde falleció horas después. "La pierna de mi hijo fue succionada por el sistema de filtración del río, en ese momento lo jalé, quité la rejilla y saqué a mi hijo; cuando llegó el personal del parque a brindar ayuda solicité un respirador al personal, yo soy médico, soy cardiólogo", indicó el padre.

"Mientras llegaba la ambulancia le di respiración boca a boca, minutos después llegó la ambulancia sin oxígeno, el personal no tiene noción de qué son los primeros auxilios. De ahí, llegamos al hospital Amerimed, mi hijo necesitaba un catéter y no se lo pusieron, yo me ofrecí como médico cardiólogo a ponérselo, es mi especialidad, soy experto en eso y no me dejaron", detalló.

Miguel Luna-Calvo dijo que tampoco le dejaron trasladar a su hijo a la Ciudad de México vía aérea, pese a que ya había logrado algunos arreglos con médicos de la capital. El niño falleció al día siguiente a las 11:50 horas.

