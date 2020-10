'Mucha casualidad' que caravana de Honduras se dirija a EU previo a elecciones

Para Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, “es muy raro” que haya una caravana de migrantes de Honduras que se dirija a Estados Unidos previo al proceso electoral, y esté por llegar a la frontera sur de nuestro país.

“Es mucha casualidad, como es que en Honduras, que hay hasta toque de queda se permite que se integre este grupo, que ya entró a Guatemala y que fue convocado en redes, es muy extraño”, comentó durante la conferencia matutina de este viernes.

Señaló que el Gobierno Federal dará seguimiento para evitar una confrontación con el vecino país de norte, porque esto “está montado esto con ese propósito”.

“Hay indicios de que esto se armó, no sé en beneficio de quién, pero no nos estamos chupando el dedo. Falta un mes para la elección de Estados Unidos y no ha estado en el debate ni el tema migratorio ni México. Hemos hecho todo un esfuerzo para no estar en el debate, hay notarias diferencias con la elección anterior”, aseguró.

Aprovecho para desearle al presidente Donald Trump y a su esposa pronta recuperación debido a que hace unas horas se dio a conocer que salieron positivos a Covid-19.

Información completa más adelante