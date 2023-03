Morena navega sin oposición: Dante Delgado

Aunque dio un espaldarazo a ambos, el líder nacional del Movimiento Ciudadano,

Dante Delgado Rannauro, descartó este lunes al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, como candidatos presidenciables.

Del primero, dijo que debe de cumplir como gobernador con los nuevo leoneses, mientras que, de Colosio, agregó que no hay que presionarlo.

¿Ve aún presidenciables a Samuel y Colosio? fue el cuestionamiento directo a Dante Delgado, a lo que respondió, "acabo de decir todo lo contrario, a lo que usted señala, acabo de decir que escuché a Samuel decir que tiene un claro compromiso por Nuevo León", respondió.

Sin embargo, el emecista admitió que sí vería presidenciable al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Entendemos que si no es Samuel ni Luis Donaldo, ¿van a ir con Alfaro?, se le cuestionó. Alfaro sería el ´bueno´ "Nosotros vamos a llevar candidato presidencial, podría ser uno (Alfaro), hay varios, tenemos hombres y mujeres muy valiosos en Movimiento Ciudadano", indicó Delgado en entrevista.

Además, sepultó la posibilidad de concretar alguna alianza con partidos políticos como el PRI o el PAN.

"Sería absurdo imaginar que pudiéramos tener puntos de coincidencia con quienes realizan una vieja política y que están acostumbrados a realizar triquiñuelas". Delgado Rannauro participó en el Segundo Seminario de Desarrollo Industrial y Comercio realizado en un centro de eventos de Santa Catarina.

No hay el perfil

En su momento Dante Delgado Rannauro, líder de Movimiento Ciudadano, afirmó tajante que no hay oposición a Morena, al señalar que en estos momentos no existe un perfil que pueda representar a la oposición para hacer frente a Morena en la renovación presidencial.

¿Has pensado en el escenario de Marcelo Ebrard como candidato presidencial y de Ricardo Monreal a la Jefatura de Gobierno? "Los dos son amigos. Y efectivamente, no se puede cuestionar en nada, no hay una figura que por sí misma, en este momento, que aglutine todas las voluntades, lo hubo y hay que ver el porqué, Cuauhtémoc Cárdenas fue varias veces candidato presidencial, jefe de Gobierno del Distrito Federal y después el propio Andrés, jefe de Gobierno y después tres veces candidato presidencial. En este momento, ustedes tienen razón, no hay una figura que concitara a todos".

