Morena irá en coalición con PT y PVEM en Guerrero, Nuevo León y SLP

La dirigencia nacional de Morena reportó a las autoridades electorales la intención de ir en alianza en Guerrero, San Luis Potosí y Nuevo León con el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM), y aunque buscarán que las coaliciones se repliquen en las elecciones federales para la renovación de la Cámara de Diputados, expresó su "molestia" con los petistas por haber votado en contra del reciente dictamen que extinguió los fideicomisos federales.

En la que fue su primera conferencia de prensa en la sede nacional de Morena tras asumir la presidencia nacional del partido, Mario Delgado indicó que dialogará con los representantes de las dos fuerzas políticas para externarles su preocupación de que no se repitan escenarios de este tipo en caso de aceptarse las alianzas.

"Tenemos que hablar definitivamente con el Partido del Trabajo, a mi no me gusto la oposición que tuvieron en contra de la iniciativa del presidente de terminar con los fideicomisos, porque está acreditado que eran instrumento de corrupción en muchas ocasiones, y la lucha contra la corrupción no permite titubeos, dudas, matices. Tenemos que ser absolutamente radicales en nuestra convicción y acción para erradicar la corrupción; entonces nunca entendí la estrategia de PT de oponerse", indicó.

Subrayó que la búsqueda de alianza con dichos partidos se debe a que han demostrado coincidencia en la Cámara de Diputados, pero "no podemos tener aliados que digan en esto sí vanos y en esto no vamos", y agregó: "El PT nos falló en el tema de fideicomisos, entonces sí tendremos que hacer un replanteamiento con ellos sobre si van a apoyar o no la transformación, lo que no se vale es tener titubeo en esta lucha en contra de la corrupción".

Respecto a las candidaturas para las 15 gubernaturas que estarán en juego en 2021, dejó en claro que Morena será el que ponga los candidatos, y puso como condicionante a los partidos que busquen sumarse en alianza con Morena que apoyen de manera incondicional la cuarta transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde la casona de la calle de Chihuahua y Monterrey en la colonia Roma de la Ciudad de México, Delgado Carillo afirmó que la intención de alianza entre el PAN, PRI y PRD anunciada el martes es "buena noticia", porque fue el día de "fuera máscaras", y que "cuando menos los del PRI-AN estén renunciando a la simulación que los caracterizó por tantos y tantos años. Siempre nuestro hoy presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eran lo mismo el PRI y el PAN: grupos de interés para saquear a México. Lo que los une es la corrupción".

Tras afirmar que uno de los integrantes de dicha alianza la definió como el grupo Todos Unidos contra Morena (Tumor), apuntó que "el tumor todos sabemos que es una formación maligna, y eso representan ellos, representan el cáncer de la corrupción que tanto daño ha hecho al país. El antídoto para extirpar ese tumor es Morena".

La alianza entre el PRI, PAN y PRD, dijo, se da por una "desesperación" de dichas fuerzas políticas y los grupos conservadores ante los pronósticos para las elecciones del próximo año.

Por parte de Morena, al indicar que el partido se encuentra en una etapa de reorganización, detalló que mientras en Sonora el consejo estatal de Morena invitó por unanimidad a Alfonso Durazo como coordinador estatal de los comités del cambio verdadero y a partir del 15 de noviembre se lanzará la convocatoria en el resto de las entidades donde habrá elecciones para las gubernaturas.

Explicó que dichos coordinadores, además de organizar la defensa del voto en cada entidad, son quienes se perfilan para convertirse en candidatos y candidatas a las gubernaturas.

Detalló que el martes registraron la intención de una alianza en Guerrero y San Luis Potosí, con el PT, Verde y Nueva Alianza, pero insistió que no apoyarán a partidos que ya hayan definido a sus abanderados. Posteriormente, dijo, resta reunirse con las dirigencias de dichos partidos para materializar esta alianza y consultarla con la militancia morenista sobre ello, lo cual harán el domingo como primer paso en su consejo nacional.

