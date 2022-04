Sin embargo, la Mesa Directiva, presidida por Sergio Carlos Gutiérrez, señaló que no se cumplen los presupuestos de "conflicto de interés" en el caso de la diputada Zavala.

Al respecto, el presidente de la mesa directiva comentó que dicha documentación se turnará a la Dirección Jurídica para que emita una consideración sobre el sentido de la información manifestada.

En tanto, se dio lectura a la petición original formulada por Zavala en la que refirió que "mi esposo (Felipe Calderón), por su parte, nunca ha trabajado en Iberdrola. Las actividades de mi cónyuge no afectan ni son determinantes para mis decisiones, por lo expuesto, no existe un nexo causal que permita afirmar que existe un conflicto de intereses".

La también ex candidata presidencial envió una carta de respuesta a los señalamientos de que su participación en la discusión incurre en un conflicto de interés por ser cónyuge del ex presidente Felipe Calderón y sus presuntos nexos con empresas o consorcios energéticos. Dio un recuento de la trayectoria seguida por el exmandatario en la que asegura que no recibió remuneración alguna por parte de esas instancias.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la diputada federal del PRD Edna Díaz se deslindó de cualquier responsabilidad de que haya ingresado un cabildero de empresas energéticas italianas y advirtió que tomará acciones legales ante los señalamientos hechos en su contra que le han generado acusaciones e injurias. En su mensaje de poco más de dos minutos responsabilizó de lo que le suceda al vicecoordinador morenista, Leonel Godoy, por haberla relacionada con esa presencia.