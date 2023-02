Morena exhibe en Senado manta vs Calderón, Fox y hasta el INE

Senadores de Morena y de partidos aliados utilizaron el juicio del exfuncionario de Felipe Calderón para cuestionar a la oposición.

La condena de García Luna encendió los ánimos en el senado durante el debate del llamado Plan B.

Bancada mayoritaria desplegó una manta enorme en contra de la movilización del próximo 26 de febrero en defensa del INE.

"La marcha de la corrupción, la marcha de la impunidad", se lee en la pancarta.

"El INE no se toca. García Luna no se toca. Fox no se toca. Calderón no se toca. Lorenzo no se toca", agrega.

Durante la discusión, la oposición aseguró que el conocido Plan B de AMLO es una reforma "Toxica y regresiva", por lo que será impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Varios senadores del Partido Acción Nacional acusaron que el objetivo del presidente y de Morena con la iniciativa es "robarse" las próximas elecciones del 2024.

Mientras que los morenistas se defendieron argumentando que la oposición busca evitar que la burocracia del INE pierda lo privilegios que ha llevado disfrutando durante los últimos años.

"La marcha del domingo es para pedir la libertad de García Luna, no es marcha por la democracia, sino por la corrupción", señaló el senador Félix Salgado Macedonio