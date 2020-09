Molesta a AMLO vandalismo en manifestaciones de madres en la CNDH

Para finalizar su habitual conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respetar todo tipo de manifestación, como la que realizan las madres víctimas de violencia que tiene tomadas las instalaciones de la CNDH, pero no está de acuerdo que se haga basada en vandalismo.

Manifestó su molestia por el daño que se le hizo a una pintura de Francisco I. Madero.

"No estoy de acuerdo con lo que hicieron a la fotografía de Francisco I. Madero. Yo creo que quien conoce la historia de este luchador social sabe que debemos de guardarle respeto. Se le conoce a Madero como el Apóstol de la Democracia, él dio su vida por luchar en contra la dictadura porfirista, la dictadura porfirista que era una dictadura represiva, que les causó la muerte a muchos mexicanos, el sufrimiento", apuntó.

Dijo entender el dolor de las víctimas de violencia, pero "ojalá se proteste de otra forma, hay muchísimas maneras. Los grandes luchadores sociales no han utilizado la violencia, ni Gandhi ni Mandela ni Luther King usaron la violencia y triunfaron", recalcó durante el diálogo con los medios de comunicación.

Recomendó a este grupo de madres dialogar con la presidenta de la CNDH, Rosario Ibarra Piedra, quien también es una luchadora social y no una conservadora ni una "simuladora" al servicio del régimen autoritario.

"¿Por qué no van y hablan con ella?, ¿por qué no dialogan con ella? Da a qué pensar esas actitudes. O sea, ofrezco disculpa por lo que estoy diciendo, pero yo siempre digo lo que pienso y claro que no me gustó. ¿Cómo me va a gustar ver a Madero ultrajado? Nadie debe de ser ofendido así, vilipendiado, menos un luchador por la democracia como Madero, mucho menos; ya si no respetamos eso, ¿pues entonces?".