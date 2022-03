"Misión cumplida", inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a las 05:05 de la mañana de Palacio Nacional, a bordo de una Suburban negra, rumbo a Zumpango de Ocampo, Estado de México, para atestiguar la entrega del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Al llegar al área destinada dentro de la terminal de pasajeros, para llevar a cabo la tradicional conferencia de prensa, el mandatario federal fue vitoreado por los asistentes que se dieron cita en este complejo aeronáutico.