Militares involucrados en desaparición de normalistas no están activos: AMLO

Durante La Mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los militares que están involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y, sobre quienes ya hay ordenes de aprensión, no están en activo.

"No, no están en activo, son las primeras órdenes de aprehensión que se están liberando por parte de jueces, esto es muy importante que se sepa, un ministerio público lo solicita y la libera un juez, entonces hay jueces que están girando las ordenes de aprehensión contra funcionarios de la Policía federal que existía anteriormente y también de miembros del Ejército, entonces no hay impunidad para nadie, pero todavía no está concluida la investigación", indicó.

Al cuestionarle cuál era el rango más alto de estos elementos del Ejército, el Mandatario prefirió no compartir esa información.

