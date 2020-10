Militantes deberán decidir sobre dirigencia de Morena: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que deben ser los militantes quienes decidan quién será el nuevo dirigente nacional de Morena, se debe acabar "la política cupular".

Indicó que esta recomendación va para todos los partidos políticos, ya que no se debe olvidar que son entidades de interés público.

Recordó que hace unos años como dirigente de partido le tocó resolver diferencias internas, a través de encuestas, cuando contendió con el actual canciller Marcelo Ebrard en el 2012.

"Se puso cera en los oídos Ebrard para no escuchar el canto de las sirenas, porque mis adversarios querían que nos peleáramos", manifestó.

De manera categórica, el Mandatario dijo que un dirigente no debe dejarse manipular por "achichincles zalameros, lambiscones y alcahuetes".

El Mandatario respaldó una segunda encuesta para definir la presidencia nacional de Morena, y así "ya así se ve quién es quién".

Señaló que este desacuerdo al interior de Morena se está dando porque ahora el Presidente ya no es el dirigente del partido en el poder, lo que genera crisis y confrontación.

"Ahora no es así, yo no me estoy metiendo porque no me corresponde, porque es parte de los cambios que se tienen que llevar a cabo y se tiene que ir creando el hábito democrático".