México sí va a seguir en la prueba PISA, asegura López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México se continuará aplicando el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por sus siglas en inglés) implementada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a estudiantes de secundaria.

Apuntó que no hay razón para no continuar aplicando la prueba, sobre todo, si trae un beneficio para mejorar la educación en el país.

"Yo creo que sí, no tiene por qué no continuar. Todo lo que sea bueno para México, si me dicen va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza, digo que sí. Todo lo que nos convenga", subrayó.

Dijo desconocer porque se difundió la noticia de que México ya no participaría en dicho programa impulsado por la OCDE, que tiene como finalidad evaluar el proceso educativo de estudiantes de secundaria.

"Ahora salen muchas cosas en los medios, no sólo en los nacionales, también los internacionales. Muchas noticias falsas, hasta en los más famosos, el New York Times, Washington Post, el Wall Street Journal, el Financial Times. A veces desinforman, no tienen ética en el manejo de su información", recalcó.

Manifestó que, por su parte, el Gobierno Federal está avanzando en la aplicación de vacunas A maestros contra el Covid-19 para poder regresar a clases antes de que concluya el ciclo escolar.

"Se está pensando en el regreso a clases. Todavía no hay fecha, pero lo queremos hacer antes que concluya el ciclo escolar". Indicó.

El examen PISA se realiza a estudiantes de 15 años de edad de 87 países, cada tres años para conocer su aprovechamiento en asignaturas como matemáticas, ciencia y lectura. La última evaluación se realizó en 2018, la siguiente, que debía realizarse en 2021, la cual se pospuso para 2022 debido a la pandemia por Covid-19. México participa en ella desde el 2000.