México registra baja en número de vacunados contra Covid-19

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señalo que, debido a la reducción de la llegada de vacunas contra Covid-19 a México, se ha registrado una baja en el ritmo de aplicación de dosis; más no por un tema electoral.

Durante la conferencia de prensa de este viernes, el Mandatario aclaró hay pruebas de que han llegado menos dosis del antídoto, debido a la falta de disponibilidad en los países productores, más no porque hayan pasado las elecciones de junio pasado.

PUBLICIDAD

Calificó como "mala fe" que así se maneje en algunos medios de comunicación.

Noticia Relacionada Suspende PJEV labores en Pánuco por contagios de COVID-19

"De mala fe, por no decir otra cosa, ayer un periódico mencionó ayer que, como habían pasado las elecciones, ya no estábamos vacunando, así a la ligera, porque son muy buenos para la calumnia, no es eso", subrayó.

Factura de vacunas anticovid pagadas

PUBLICIDAD

El Mandatario dijo que el Gobierno Federal ya ejerció 25 mil millones de pesos en vacunas contra el SARS-Cov-2, por lo que no hay ninguna factura pendiente de pago.

"No debemos una factura a farmacéuticas por vacunas", aseguró López Obrador.

PUBLICIDAD

Posible rebrote

López Obrador recalcó que el Gobierno Federal sigue trabajando para llegar a la meta de que para octubre la mayor parte de la población mexicana esté vacunado contra el Covid-19, al menos con una dosis, debido a que existe la posibilidad de que se presente una nueva ola de contagios, por lo que seguirá vigente la infraestructura hospitalaria para dar atención a los pacientes.

PUBLICIDAD

"Puede haber un rebrote, una nueva ola de contagios, no estamos confiándonos y ayer precisamente hablamos de eso, de que no podemos desmontar toda la estructura o toda la infraestructura hospitalaria de atención a enfermos de COVID, que tenemos que estar pendientes, observando el comportamiento".

Por lo que pidió no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias establecidas al inicio de la emergencia sanitaria.

PUBLICIDAD

Además, adelantó que en corto tiempo se estará en posibilidades de presentar un programa sobre los tratamientos con los cuales hacer frente al coronavirus.

Jornada de Vacunación en Baja California rebasa expectativas

La secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, encargada de la Jornada Especial de Vacunación en Baja California, informó que ayer acudieron a recibir la dosis contra el coronavirus 198 mil personas mayores de 18 años, rebasando la expectativa de inocular a 120 mil.

"Nosotros teníamos un cálculo de 120 mil a 140 mil personas que acudirían en esta entidad de Baja California a los 16 centros que se iban a abrir el día de ayer. Pues nuestro cálculo, fue rebasada esta expectativa y se tuvo hoy en la mañana, informamos al señor presidente, un total de 198 mil 964 personas que en el día 1 fueron vacunados en este lugar", informó.

Subrayó que de seguir contando con la participación de los bajacalifornianos en cinco días podrían aplicarse las más de un millón de vacunas de Johnson & Johnson, que fueron donadas por Estados Unidos.

Compartió que en municipios, como San Quintin, donde se tenía programado iniciar la inmunización el lunes próximo, ayer fue instalado un centro de vacunación al que acudieron aproximadamente siete mil personas para recibir la dosis única de la vacuna contra el SARS-Cov-2.

Rodríguez Velázquez reconoció el entusiasmo de los jóvenes, a quienes les hizo un reconocimiento especial, ya que guardaron el orden y tuvieron la paciencia de esperar su turno para recibir el biológico, a pesar de las largas filas y las altas temperaturas que se registraron en la entidad.

En este sentido, el Presidente López Obrador señaló que en el primer día de vacunación en Baja California no se reportó ningún problema, todo se desarrolló en orden.