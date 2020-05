México registra 31 mil 522 casos y tres mil 160 defunciones por COVID-19

Los fallecimientos por el virus COVID-19 totalizaron 3,160 casos en la tarde de este viernes 8 de mayo de 2020, luego que en las últimas 24 horas murieron 199 personas en el país a consecuencia de este nuevo virus respiratorio.





Veracruz alcanzó los mil 049 casos positivos por COVID-19.





José Luis Alomía Zegarra, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que en México existen 8,048 personas contagiadas con Covid-19 y con carga activa, es decir, 246 nuevos casos de este tipo respecto a los 7,802 casos registrados hasta la tarde del jueves 7 de mayo.





Durante la conferencia diurna número 70 sobre el estado del coronavirus en el país y la 47 Jornada Nacional de Sana Distancia, José Luis Alomía indicó que en México existen un total de 31,522 personas que han contraído el SARS-CoV-2, incluyendo también los mexicanos recuperados.





También existen 20,571 casos sospechosos de coronavirus a nivel nacional y 72,351 personas declaradas como negativas a Covid-19. Hasta la tarde de este viernes, 123,446 mexicanos han sido estudiados para confirmar si padecen o no coronavirus.





El Valle de México llegó a su día negro de contagios en medio de reportes de la prensa internacional que cuestiona la cifra del avance de la epidemia. Hoy, The New York Times, The Wall Street Journal y El País publicaron reportajes que acusan una subestimación.

El pico de la epidemia se prolongará hasta el próximo 20 de mayo en la Ciudad de México, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Estamos en el pico, esto puede durar hasta el día 20 del mes, y la proyección es que a partir de ahí empiece a bajar el número de contagios y ya el descenso de la pandemia", dijo el mandatario en la conferencia "mañanera" de este viernes.

En esta conferencia estuvo presente la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum quien dijo que en la Ciudad de México todos los días se están revisando los casos de contagio.

Dijo la jefa gobierno que no se puede ser concluyente que no se ha aplanado la curva en el valle de México.

Sheinbaum aseguró que las defunciones que ocurren en la Capital son reportadas a las autoridades federales y se determina si tienen que ver con coronavirus, pero son determinadas por un comité técnico.

La participación de la mandataria se da en el marco de la polémica en que la prensa internacional señala que no son congruentes las cifras que presentan los gobiernos Federal y capitalino.

México rechaza que exista cifra oculta de muertos por COVID-19 en capital del país





El vocero de la estrategia gubernamental de México contra la COVID-19 rechazó este viernes que exista una cifra oculta de muertos por el virus en la capital del país, en respuesta a una investigación del diario estadounidense The New York Times.





El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, acusó de "falta de rigor" al diario, que sostiene que el gobierno de Ciudad de México tendría un conteo oculto de fallecidos cuyo número es "más de tres veces" la cifra oficial del gobierno federal.





"La discrepancia que pareciera querer encontrar esta nota estriba en la documentación precisamente de los casos de personas que fallecen con las características clínicas de COVID pero no han sido confirmadas", dijo López-Gatell en un video difundido a través de sus redes sociales.





La cifra oficial de fallecidos en la capital mexicana hasta el viernes es de 696, según datos del gobierno local.





El funcionario explicó que el estado de gravedad en que muchos pacientes son hospitalizados impide realizar inmediatamente pruebas de laboratorio que permitan acreditar que padecen COVID-19, aunque sus condiciones así lo sugieran.





López-Gatell detalló que, para estos casos, el protocolo de vigilancia epidemiológica contempla realizar posteriormente un diagnóstico por dictaminación, basado en el expediente clínico y los antecedentes epidemiológicos del fallecido.





"Hemos explicado varias veces que aún faltan los casos que son diagnosticados o serán diagnosticados por dictaminación. Nuestra estadística todavía está en espera de contemplar ese dictamen porque es la mecánica rigurosa que sigue la vigilancia epidemiológica", agregó.





El funcionario aseguró que las autoridades sanitarias conocen "todos y cada uno de los casos fatales" y que mantienen "una estrechísima colaboración" con la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y todo su equipo.





López-Gatell dijo, en tanto, que le "llama la atención" que el artículo del periódico estadounidense apareciera "de manera casi sincrónica" con los de otros medios internacionales que cuestionan las cifras oficiales sobre el número de infectados de COVID-19 en el país.





Alegó además que estos recibieron "amplia difusión" en redes sociales por "individuos ligados a administraciones anteriores, a los negocios de la industria farmacéutica y de los insumos, en general de la industria de la salud".





"Y unos cuantos también con aspiraciones políticas", remató López-Gatell.





El gobierno de México, que hasta el viernes reportó 31.522 casos positivos y 3.160 defunciones por COVID-19, mantiene desde 2006 un modelo de monitoreo epidemiológico denominado "Centinela", que permite rastrear enfermedades, pero no contempla la realización de pruebas masivas a la población.













