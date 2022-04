México participará en campaña Stand Up for Ukraine

Aunque el jefe del Ejecutivo aclaró que será mediante un mensaje grabado, ya que el sábado estará llevando a cabo un viaje por el ex centro penitenciario de las Islas Marías, por lo que en su representación estará el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

"Tiene una reunión un encuentro con jefes de estado, con personalidades, van a estar de la Unión Europea para tratar el asunto de Ucrania ...) Le comenté que no voy a poder participar porque voy a estar en las Islas Marías el sábado, me va a representar, en teleconferencia, Marcelo Ebrard y me pidió que yo grabara un video para ser asistente y se lo voy a grabar y enviar"

Indicó que, en la conversación de ayer vía telefónica con el primer ministro canadiense, se abordó la situación que se vive en Ucrania tras la invasión de Rusia y ambos coincidieron en buscar ayuda humanitaria.

Noticia Relacionada México, entre los principales países donde más asesinan a ambientalistas

López Obrador comentó que reiteró la postura de México de condenar la invasión de Ucrania y de estar en contra de las guerras.

La ONU no hizo su trabajo

En este sentido, aseguró que "por falla de la política" en este momento hay una guerra e indicó que la que se debió agotar la vía del diálogo para evitar el sufrimiento de miles de personas.

Por lo que consideró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no hizo bien su trabajo para evitar la invasión de Rusia a Ucrania.

"Yo creo que la ONU no hizo su trabajo, es que tiene que buscarse el diálogo, más que nada y buscarse una salida, negociada, no se debió iniciar la guerra, se debió evitar.

"Falló la política, pero todavía es tiempo, pero nunca es tarde más cuando está de por medio el sufrimiento de la gente, hay que seguir llamado al diálogo, a buscar la paz, que no haya víctimas, gente inocente".

No obstante, comentó que ya iniciada la guerra en nada ayuda aplicar sanciones económicas o "fijar postura o interviniendo desde lejos", por lo que su mensaje no tiene el objetivo de "azuzar".

López Obrador negó que México esté siendo por Estados Unidos y Canadá para condenar la invasión rusa, que ya cumplió más de un mes.

"No, nos respetan mucho y yo lo agradezco. El frío sabe dónde se arrima, nos respetan y nosotros respetamos. Sí vamos a enviar el mensaje porque sí nos importa mucho la ayuda humanitaria", expresó.

/pn