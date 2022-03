México no tomará represalias económicas contra Rusia: AMLO

Negó que haya tenido contacto con el presidente ruso, Vladimir Putin, o con el ucraniano Volodimir Zelenski.

"No (he hablado con Putin), ni con el de Ucrania, no nos metemos, es muy claro, estamos contra las invasiones, Rusia, China... Ya fijamos postura Consejo Seg ONU y estamos promoviendo para que ayuda humanitaria llegue a Ucrania, a través de la ONU, pero no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer política exterior", afirmó AMLO.

Noticia Relacionada Los tiempos políticos favorables a Sergio Gutiérrez Luna

"Prohibido prohibir, es un país de libertades plenas", reiteró AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no está de acuerdo con la censura en medios de información ante lo que acontece sobre la operación militar que inició Rusia contra Ucrania.

"No estoy de acuerdo con que haya censura en medios de información, me manifesté en contra de cuando le cancelaron su cuenta en redes sociales a Trump y no estoy de acuerdo con el hecho de que se censure medios de comunicación, de Rusia ni de ningún país, tenemos que hacer valer la libertad", aseguró el presidente.

Pidió a la red social de Twitter que aclaré lo que está sucediendo, ya que si un usuario o usuaria realiza un comentario a favor de Rusia, les están censurando la cuenta.

"Ojalá Twitter aclare esto, porque es muy grave, es tipo de fichaje, no sé si sea cierto (...) Ojalá Twitter aclare eso, porque no puede haber doble discurso, doble moral, no podemos hablar de la libertad y al mismo tiempo estar limitando la libertad (...) No a la censura, no al autoritarismo, eso de las listas y de impedir que la gente se exprese, se manifieste, es contrario a la libertad", destacó.

Afirmó que este tipo de situaciones no se presenta en México, ya que en nuestro país es distinto pues "la gente se manifiesta, se expresa abiertamente y lo va a seguir haciendo, nosotros no vamos a censurar nunca a nadie".