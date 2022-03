México no se verá afectado por bloqueo de EU a petróleo ruso: AMLO

Cuestionado sobre este tema durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario recordó que México utilizará los excedentes que el país reciba por la venta de petróleo para continuar subsidiando el precio de las gasolinas, por lo que éstas no subirán de precio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no se verá afectado por el bloqueo de petróleo ruso por parte de Estados Unidos y Reino Unido .

"No, a nosotros no nos va a afectar, porque como lo mencionamos en el balance tenemos un saldo positivo. En el balance entre lo que aumenta el precio del petróleo crudo, con el aumento en el precio de las gasolinas. Nosotros desde el inicio del gobierno estamos invirtiendo en la exploración y estamos invirtiendo es la perforación de pozos petroleros. Tenemos la suerte de descubrir campos petroleros con mucho potencial; sin embargo, no vamos a pasar de 2 millones de barriles diarios de extracción porque queremos cuidar este recurso", dijo AMLO este miércoles desde Palacio Nacional.

Este martes, el presidente estadounidense Joe Biden anunció la prohibición de importaciones de petróleo y gas ruso a Estados Unidos. Una sanción a la que más tarde se unió Reino Unido.

"Esto significa que el petróleo ruso dejará de ser aceptado en puertos estadounidenses", dijo en conferencia de prensa.

El mandatario señaló que el veto fue consultado con los aliados europeos de EU aunque, subrayó, muchos de ellos no se unirán a la prohibición contra los energéticos rusos.

Biden reconoció que esta medida afectará el bolsillo de los estadounidenses, debido a que los precios del gas aumentarán todavía más. "Voy a hacer todo lo que pueda para minimizarlo", declaró.