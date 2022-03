México no ha pedido ayuda militar a EU: AMLO

"No estamos solicitando ayuda militar, ya cambió la cooperación con Estados Unidos, ya no es el tiempo del Plan Mérida, que nos daban aviones artillados o equipos bélicos. Nosotros ahora lo que queremos es cooperación para el desarrollo, lo que estamos planteando es que invierta en Centroamérica para detener las causas de la migración", comentó.

En la ronda de preguntas y respuestas, al ser cuestionado por Imagen del Golfo sobre el veto de su homologo Joe Biden para que los más 158 millones de dólares aprobados en el Congreso de Estados Unidos destinados en ayuda bilateral no sean canalizados a efectivos militares para ejecutar labores de Seguridad Pública, el mandatario federal dijo no tener información al respecto, pero destacó que la relación es muy buena.

"No tengo información oficial de este caso (...) no sé si sea oficial, no nos han notificado nada o yo no tengo todavía esa información. Es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos y va a seguir siendo buena, ayer nos acompañó el embajador Ken Salazar a la entrega del aeropuerto Felipe Ángeles".

Como parte de La Ley de Presupuesto para el año fiscal 2022, el Congreso de Estados Unidos avaló que se dotará a México con más de 158 millones de dólares en ayuda bilateral.

Sin embargo, los recursos no podrán ser utilizados para militares mexicanos involucrados en tareas de seguridad pública; esto ya se había estipulado en julio del 2021, por lo que, con la promulgación de la ley, se le dio el carácter de oficial.

