México Libre: Calderón y Zavala impugnan negativa de registro como partido del INE

La organización México Libre formalizó su impugnación a la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) de otorgarle el registro como partido político, en medio de acusaciones de Margarita Zavala y del expresidente Felipe Calderón a consejeros "que no supieron ser independientes y cedieron a presiones".

El recurso, de 156 páginas, refiere que en contra de México Libre se cometieron más de 11 violaciones a derechos y preceptos legales al negarle el registro como partido y se vulneraron, entre otros, el debido proceso, pues se negó a esa organización el derecho de audiencia, además de que "se aplicaron criterios inconstitucionales", al ejercer sanciones novedosas que no aplicaron a otras organizaciones.

En mitin en la explanada de INE y que fue difundido en redes sociales, Zavala Gómez del Campo y el expresidente Calderón expresaron, pese a todo, su confianza en el Instituto y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Hoy presentamos la impugnación al acuerdo del @INEMexico que niega el registro como partido político a @MexLibre_. Tenemos la razón y nos asiste el derecho. Aquí las palabras de @Mzavalagc #SiempreLibre Confiamos en la Justicia del Tribunal Electoral. https://t.co/wB165HjJMY — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) September 13, 2020

Calderón agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo haya atacado personalmente, pues gracias a ello México Libre se ha ubicado "como la verdadera oposición en el país".

"Quiero agradecerle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque con lo burdo de su ataque a México Libre y a mi persona, con lo verdaderamente abusivo que ha sido su comportamiento, con la grave manera que ha violentado mis derechos y garantías individuales, le ha dado a México Libre una publicidad que no hubiéramos podido pagar con todo el recurso que reciben los partidos. No es que vamos a ser, ya somos la oposición que México necesita para cambiar el rumbo del país", arengó el exmandatario.

Calderón se refirió al punto medular de la defensa del registro de México Libre: el rechazo a que haya habido aportaciones de origen desconocido a favor de esa organización, como lo resolvieron 5 de 7 consejeros del INE.

Los otros dos consejeros votaron en contra del registro a México Libre porque aún hay investigaciones abiertas sobre esa organización, lo que dio como resultado 7 de 11 consejeros y con ello voto mayoritario.

"Se sacaron de la manga una reglita que dice que si más de 5% de las aportaciones no son identificadas, se niega el registro. Suponiendo sin conceder que las aportaciones no estuvieran identificadas, que sí lo están, esa norma se la sacaron el día de la sesión, incluso el propio consejo a la hora que se propuso, se rechazó", dijo Calderón.

Quieren –refirió- "aplicarnos una regla que no existe, no tiene fundamento la resolución" dijo al recordar que ésta fue rechazada y no fue aplicada para ninguna de las otras organizaciones que tampoco consiguieron su registro.

"Y aunque nos quisieran aplicar esa regla en materia de castigos o sanciones electorales sobre todo de pérdida o negativa de registro ya dijo el TEPJF que no se puede hacer reglas por analogía como si fuera derecho penal, no se puede imponer una pena porque se parece el caso a otro. Se tiene que imponer una norma explícitamente aplicable".

Zavala dijo que en el INE hubo presiones. "En el momento en el que se desata desde el poder autoritario una presión mediática y políticamente ilegal y abusiva sobre las instituciones democráticas y otros poderes de la unión, el Consejo no pudo o no supo actuar con independencia y no se vio que actuara con imparcialidad"

Pese a todo "el INE seguirá contando con nuestra defensa, lo respetamos y lo cuidaremos" sostuvo.

La exprimera dama aseguró que México Libre cuidó todas sus asambleas y afiliaciones pues "sabiendo que desde el poder se instiga en nuestra contra, sabiendo que desde Palacio Nacional se nos instiga, sabiéndolo, fuimos más cuidadosos".

Por eso se entregaron al INE nombres, cartas de los aportantes, fotocopias de sus tarjetas, y teléfono para localizarlos .

Y "decir que son aportaciones no identificadas es una falsedad, una mentira y esto atropella nuestros derechos, y no sólo nos atropella nuestros derechos, nos ofende, nos indigna y no lo vamos a permitir".

Consideró que aunque la confianza en el INE se mantiene, en algunos consejeros no. Ésta "fue rota de forma abrupta. Intempestiva, ilegal y antidemocrática, a última hora por consejeros que sin razón y sin derecho, por un voto con intereses personales le cerraron la puerta a cientos de miles de mexicanos y mexicanas.

En su recuento de violaciones en este caso, Zavala aseguró que se violó el principio de legalidad, no hubo individualización correcta de la sanción, se violó el principio de certeza, el de seguridad jurídica, a la presunción de inocencia y la preservación de actos administrativos, "se violaron todos los derechos procesales y hubo aplicación de criterios inconstitucionales, novedosos aplicados sólo a México Libre y se violó el principio de legalidad y de audiencia, así como el principio de reserva de ley.

Con información de Proceso