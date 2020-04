México es el país que realiza menos pruebas de Covid-19: OCDE

Hasta este miércoles, las autoridades de Salud han realizado 55 mil 694 pruebas de laboratorio de Covid-19, de acuerdo con el sitio del Gobierno Federal; lo que representa 445 estudios por cada millón de habitantes.

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos indica que México es el país que menos pruebas realiza, pues se aplican 0.2 pruebas por cada mil habitantes, mientras que naciones como Chile y Estados Unidos hacen 4.8 y 9.3, respectivamente.

